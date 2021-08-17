塔利班控制阿富汗首都喀布爾 民眾驚逃

美軍與盟軍撤出這場長達20年的阿富汗戰爭，幾周前，美國情報單位預測阿富汗政府還可以抵抗塔利班數周，不過短短幾天內，阿富汗就變天，塔利班成功攻下喀布爾。

究竟為何裝備精良的阿富汗政府軍對塔利班毫無招架之力，塔利班的策略是什麼？華府是否錯估情勢？以及塔利班掌權後，對美國與大陸、及對阿富汗民眾生活可能帶來什麼影響，「中時新聞網」以下整理6個問答帶您速讀這場阿富汗危機。

911恐怖攻擊事件導致美軍及聯軍進入阿富汗打反恐戰。（圖／路透社）

■阿富汗戰爭魅影幢幢

阿富汗向來有「帝國的墳墓」之稱，美國因恐怖組織「蓋達」的首領賓拉登（Osama bin Laden）策畫911恐攻，導致美國死亡近3000人。而賓拉登不但藏在阿富汗境內，還受到當時塔利班政權的保護。

美國為了反制，2001年10月7日率領聯軍進入阿富汗打反恐戰，一打就是近20年。雖然美國砸下超過2兆美元（近56兆台幣），損兵折將，但如今也決定抽腿。而多數美軍才一撤離，阿富汗民兵組織塔利班就大舉反撲，不到2個星期就攻佔了首都喀布爾，而正副總統也隨即逃亡國外。

塔利班花不到2周就重新奪回阿富汗。（圖／美聯社）

■塔利班是誰？

塔利班成立於1994年，由阿富汗前戰士所組成，過去他們曾在1980年代與蘇聯軍隊作戰。就政治目標而言，塔利班矢言消除阿富汗境內的一切外國勢力影響，並在該國境內實施其對伊斯蘭教義的解釋。

塔利班在1996年攻占喀布爾，並制定嚴格的遜尼派伊斯蘭規定，女子必須穿著由頭包裹至腳的服飾，不可學習、工作，也不得單獨旅行。一切的電視、音樂等世俗娛樂與非伊斯蘭節日，也都禁止。

塔利班花不到2星期就進入阿富汗首都喀布爾，甚至在阿富汗總統加尼逃亡後幾小時就輕鬆佔領總統府。（圖／美聯社）

■塔利班勢如破竹 阿富汗政府潰敗

阿富汗內戰持續了近20年，導致超過6000名美國人喪生，逾10萬名阿富汗人丟了性命。美國和聯軍歷經多年征戰，但成果仍有限，於是決定撤軍。雖然美國為了訓練阿富汗國民軍，花了納稅人890億美元（近2.5兆台幣）資金，認為他們應該有起碼的能力應付塔利班，不過，塔利班在不到2星期內就攻入首都喀布爾。

專家認為，這是由於政府和軍方人員貪腐嚴重，缺乏鬥志，面對塔利班的宣傳戰，又沒有效反制的結果。事實上，塔利班幾乎沒有受到頑抗，政府軍就主動投降，才使他們迅速奪回政權。

美軍撤軍阿富汗，塔利班不到2周就收復失土，華府坦言錯估阿富汗政府軍的能力。圖為7月底美軍在阿富汗南部移交軍事基地給阿富汗政府軍的畫面。（圖／美聯社）

■沒料到阿富汗迅速落入塔利班手中，美國誤判情勢？

美國與盟軍撤出阿富汗之際，不到2周塔利班就攻進首都喀布爾奪權，對於塔利班迅速攻城掠地，華府坦言是意料之外。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，7月美國官員還預料阿富汗政府能撐上數月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日坦承美國誤判情勢，錯估阿富汗政府有能力保衛國家，實情是阿富汗情勢惡化的速度比美國預期的還要快。

現在美國國會議員要拜登政府給答案，為何美國情報單位會嚴重錯判阿富汗局勢。

據悉美國官員對於阿富汗政府無法守住重要城市感到失望，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）私下評論，對於阿富汗政府軍缺乏抵抗塔利班的情況極為不安，指出政府軍坐擁所有優勢，包括受美軍訓練了20年，有精良的武器及裝備，他將阿富汗政府軍的潰敗歸咎於缺乏意志及領導力，「這真的是這個情況下所欠缺的。」

塔利班推行嚴格的伊斯蘭教律法，女性權益受到壓迫，針對塔利班重新掌權，不少阿富汗女性直言「黑暗日子回來了」。

■塔利班掌權 阿富汗人黑暗日子回來了

阿富汗首都喀布爾淪陷，塔利班重新奪回阿富汗，數千名阿富汗人湧進喀布爾機場，死命爬上飛機想要逃離。究竟為何阿富汗人如此懼怕塔利班？

英國廣播公司（BBC）報導，塔利班推行嚴格的伊斯蘭教律法（Sharia law），塔利班在阿富汗掌權5年期間，男性被要求蓄鬍，民眾也被禁止看電視、電影及聽音樂，西方影片與書籍也被禁，被認為褻瀆伊斯蘭教義的文物也全數被銷毀。

對女性的限制更是惡名昭彰，包括規定女孩不得上學，女性不得外出工作，外出時必須穿著全身罩袍，以及由男性護送，違反規定者將面臨公開鞭刑及處決。

2001年美軍攻下阿富汗後，阿富汗女性才獲得自由，女孩有受教權，女性敢於夢想工作，如今塔利班重新掌權，美聯社報導，女性的夢想及抱負被粉碎了，擔心將重回「黑暗日子」。

不過塔利班今（17）日又宣布「大赦」，呼籲女性加入政府工作，試圖降低阿富汗民眾的焦慮感，強調伊斯蘭大公國（Islamic Emirate）不希望女性成為受害者，未來塔利班統治下的阿富汗社會會是什麼樣子，目前仍不得而知。

塔利班奪回阿富汗，大批阿富汗民眾倉皇逃難，甚至試圖爬牆闖入喀布爾機場。（圖／路透社）

■阿富汗重回塔利班對美國與大陸的影響？

對大陸而言，過去美國駐軍阿富汗雖然對北京形成威脅；但相反地美軍創造穩定的環境，讓北京可以制定、主導排除美國參與的區域性組織。此外，北京透過一帶一路進行大規模基礎建設投資，加上美軍離開、塔利班掌權，北京無疑成為區域經濟發展與安全的替代力量。

不過，考量到阿富汗恐成為鼓動新疆獨立的極端份子大本營，以及巴基斯坦境內恐怖份子可能發生恐攻，甚至是北京堅持不干涉他國內政，這些都讓北京視塔利班為風險管理，更不願進駐「帝國的墳墓」。

目前美國開出承認塔利班的條件包括：維護人民基本權利、不窩藏恐怖份子，保護人民基本人權，甚至是婦女的基本權利。

此外，塔利班的迅速推進也引發阿富汗境內惡意行為者崛起的憂慮。美國參謀首長聯席會議主席米利便警告，塔利班掌權恐讓美軍重新評估，恐怖組織在該國重組的速度。