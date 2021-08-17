永昕(4726)下午舉行法說會，將透過建置國際規格廠房以及深化創新技術兩大策略，進入異體細胞治療、ADC藥物、抗體依賴細胞媒介的細胞毒性作用(Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity，ADCC)、基因治療與連續式製程等新產品與技術領域，成為立足亞太、放眼全球的CDMO公司。此外，也宣布竹北生醫園區的全新企業營運總部暨研發中心正式落成啟用。

針對永昕GMP一廠與二廠的部分，永昕GMP一廠優化與擴充產能的部分已於2020年完工，目前哺乳細胞生產製造線總產能達2,500升、微生物產線最大產能達200升並預計於2024年前陸續進行FDA、EMA及PMDA查廠。此外，GMP二廠工程如期推進，目前已陸續引進全球知名製程設備，並預計於今年底興建完成，在2022年確效投產。

永昕董事長林榮錦表示，看好全球生物藥CDMO發展趨勢，公司不斷藉由擴充國際規格產能、優化技術與設備並投入新世代產品與技術研發，深化自身核心競爭力。隨著永昕GMP二廠工程如期推進以及研發中心的啟用，永昕成長爆發指日可待。此外，永昕也正積極籌備專為創新療法打造GMP三廠興建計畫，期待於五年內成為傳統生物藥、異體細胞治療、ADC藥物及基因治療等全方位新技術領域的全球生物藥生產基地，滿足客戶從前期開發至後端生產的龐大需求。

永昕正積極籌備專為新世代療法所打造之GMP三廠興建計畫並將進一步精進技術能力、擴充創新產品組合，期待於五年內成為傳統生物藥、異體細胞治療及包含ADC藥物、基因治療等新技術領域的世界級CDMO公司。

永昕2021年上半年財務表現突出，累計營收約達4億元，與去年同期相比，CDMO業務成長1.66倍，EPS達0.32元，賺贏去年全年獲利。相較於去年，永昕營運體質也更為穩健，不僅資本支出減少、現金流提高，日前更以137％超額認購完成38億元聯貸案。此案不僅挹注大筆現金有助於實踐未來營運規劃。