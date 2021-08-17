總太(3056)下午舉行法說會，受惠手上個案去化速度快，很多都已完售，董事長翁毓羚看好明年度公司表現，認為將會是審慎樂觀，值得期待的一年。

近期原物料狂飆，翁毓羚說，以北屯區總銷22億元「共好MELODY」，銷售率95%，預計2022年完工的案子來看，營造成本及銷售業績，都會滾動式檢討，因已先鎖定成本，即便是原物料價格飆漲，對獲利也不會有什麼影響。

總太在2022年完工可望入帳的個案，包括北屯區總銷22億元的「共好MELODY」，銷售率95%；北屯區總銷金額60.5億元的「總太2020」，目前銷售率達99%；2003年完工個案則是總銷金額10.1億元南屯區「女王萬歲」，目前銷售率94%，而2005年完工個案則是北屯區總銷155億元的「心之所向」目前銷售率52%。

總太並未因疫情及原物料飆漲而停止獵地的動作，目前土地庫存有台中北屯文北段、基地面積47.5坪；北屯區溝背段、基地面積329坪；北屯區鑫新平段、基地面積2775坪；及西屯區文商段、649坪。