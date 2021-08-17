從去年下半年開始，由於市場需求出現強烈反彈，讓航運供應鏈陷入緊繃，缺櫃、塞港情形不斷上演，推升運價費率持續攀高。不過近期有外媒點出，運費上漲的速度出現趨緩，7月中之後的成長幅度為1.7%，比7月初的5%還要低，不過這是否代表運價已經觸頂還需要觀察。

美國財經媒體Zero Hedge報導，數據顯示，海運諮詢機構Drewry的世界貨櫃運價指數（WCI）從7月中旬開始出現成長速度趨緩的情形，顯示這段時間運價上漲的速度不如以往，成長幅度1.7%，比7月初的5%有相當大的變化。

報導指出，在季節性的基礎下，受到年底感恩節與耶誕節假期的消費刺激，零售商往往會在這段時間開始囤積貨品，此時的運費應該要持續飆升，因此，這段時間的成長趨緩，是價格已經見頂，還是即將迎接下一輪上漲，相當值得觀察。

儘管運價漲勢趨緩對出口商與零售商來說是一項好消息，但投資銀行高盛集團已經警告，「受到新一波疫情造成港口關閉或進出口延遲的影響，航運成本將可能出現進一步的上升，即使現在的壓力已經很高了。」

由於全球多國飽受Delta病毒肆虐，運輸貨物港口、鐵路等設施執行更嚴格的管制政策，讓原本就相當緊繃供應鏈再受打擊，加上廠商庫存量仍低，許多歐美零售商仍會大量下訂產品，導致狀況難以緩解。

排名全球第5大的德國航運商Hapag-Lloyd執行長Rolf Habben Jansen表示，「我們認為市場需求短時間內不會緩解，但運能還是相當短缺，因此仍會持續一段時間，可能要等到明年第一季才會有所趨緩，基於此原因，我們對下半年的獲利很有信心。」