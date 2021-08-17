日本成人界新人輩出，許多女星除了擁有亮麗的外表外，還需要經紀公司的包裝才有機會獲得注意，若是之前曾待過「藝能界」轉戰成為成人女優的話，更容易受到網友的青睞。而日本女星AV新人七星結女，近期從藝能界轉戰AV後便獲得喜愛，但她的身份也因此遭到起底。

AV界新人七星結女（ななせゆめ）擁有甜美的臉蛋與凹凸有致的性感身材，日前推出新片時，經紀公司便以「藝能人」當作她的主打招牌，成功造成網友熱烈討論，甚至有人找到她先前曾以本名「槙原律」擔任節目《校園瘋神榜》（学校へ行こう）嘉賓的錄影畫面，但仔細看會發現，當時的她竟然是個「穿著女裝」的男兒身，不過她在節目上便以表現出女性的自我認同，隨後她也做了變性手術，正式改名為「槙原愛花」。

另外，AV達人一劍浣春秋還透露，七星結女過去不僅是個男人，還是名化妝品公司的社長，為了變成真正的女人才做變性手術並轉行成為藝人，但七星結女纖細的體態及姣好的面容，卻屢遭網友質疑是整型而來。對此，一劍浣春秋在《PLAY NO.1》中表示，七星結女本人曾澄清自己是「全天然」，沒有任何部位動過整型手術。

但礙於七星結女的身份較為特殊，因此網路上還是出現不少「性転換」有關的推文造成話題，粉絲也十分期待她在新作品中的表現。