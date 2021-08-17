攸關全國電力調度的台電大樓總管理處，一周出現2個Covd-19新冠病毒案例。位於7樓的業務處一位孕婦員工昨複檢出現陽性反應，台電今日決定7樓採「全層淨空」，前棟單位同仁居家隔離28天，後棟自主管理14天，以居家與異地進行上班。這是繼上周三(11日)同單位有人確診後，擴大採檢後出現的第二案，不過同樓層其他同事採檢目前所知都為陰性。

台電原本今日上午要舉辦「節電神曲影音徵件活動記者會」，也是疫情舒緩後第一個公開記者會，孰料一早記者就收到通知記者會臨時取消，證實總處有同仁染疫。

總部業務處上周已出現同仁確診，引發台電同仁恐慌，當時立刻隔離周遭同事進行全員快篩。這位孕婦原本初採陰性，昨日二次快篩卻出現陽性反應，後進行PCR檢測後確定。

雖然這位女性同仁上周五才打過莫德納疫苗，不過可能因未達兩周抗體尚未發揮作用。據她表示，離染疫同事有5公尺距離，並未有業務直接對口，只是走路會經過座位，不曉得為何會中標。

第二案例出現後，台電立刻採取防疫因應，總處大樓今日全面消毒，該樓層將「全層淨空」，前棟同仁全部居家隔離28天，後棟同仁自主管理14天，這部分又區分為居家與異地兩種上班方式，公司已在隔壁副樓準備辦公室。

至於上下樓層，台電也將採視訊會議方式，儘量隔絕接觸機會。員工座位會採梅花座與隔板分離，進行保護，室內維持50人以下規定，避免同樓層被群聚感染。