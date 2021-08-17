塔利班接管阿富汗之際，央行代理總裁阿馬迪已逃離喀布爾，他質疑安全部隊的忠誠度，將國家劇變歸咎於總統甘尼和他缺乏經驗的顧問團隊；同時，阿國貨幣今天也跌到歷史新低。

阿馬迪（Ajmal Ahmady）昨天在推特（Twitter）上詳述，他在民兵組織塔利班（Taliban）兵臨喀布爾城下前於央行的工作情形。他表示，阿富汗的美元供應量正在降低，自己也已搭乘軍機離開首都喀布爾。

在喀布爾淪陷之際，總統甘尼（Ashraf Ghani）15 日出逃，阿馬迪說：「事情不必以這種方式結束。我對於阿富汗領導人們毫無計畫感到厭惡。我在機場看到他們離開而沒有告知他人。」

根據政府網站簡介，43歲的阿馬迪出任阿富汗央行代理總裁僅一年多，他曾在美國財政部、世界銀行（World Bank）和私募基金任職。

一些親政府的民兵領袖聲稱，阿富汗軍隊在北方的投降舉動背後有陰謀論，阿馬迪說：「這似乎很難置信，但至於為何（阿富汗國家安全部隊）如此迅速地離開崗位，存有疑點，有些事情沒有交代清楚。」

阿馬迪並未回覆路透社尋求回應的電郵或訊息，他的言論是經由獲認證的推特帳號發出；一直與阿馬迪聯繫的世銀消息人士表示，這個帳號是真的。

在塔利班步步進逼之際，阿馬迪說阿富汗貨幣市場陷入恐慌，尤其是央行13日被告知將不會再收到任何美元後，國家貨幣阿富汗尼（Afghani）幣值狂瀉不止。

他表示，自己曾在14日開會安撫銀行和匯兌業者。根據彭博彙整的資料，阿富汗尼今天跌1.7%至83.5013兌1美元，寫下歷史新低，且是連4天下跌。

阿馬迪表示，在他預定的商務航班擠滿乘客之後，他在停機坪混亂之際登上軍機。他並未提及是登上哪架軍機以及目的地。

阿馬迪說，阿富汗政府垮台的原因，可歸咎於甘尼缺乏計畫且未能認清他顧問的缺點，「總統出逃的訊息一被公開，我就知道混亂會在幾分鐘內隨之而來。」

他表示：「我無法原諒他在沒有過渡計畫下製造（混亂）。他有很好的想法，但執行力很差，如果是我造成的，我願承擔屬於自己的責難。」