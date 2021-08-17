國內新冠肺炎疫情趨緩，宜蘭縣長林姿妙表示，從8月17日起開放三星鄉安農溪泛舟活動，但每艘舟艇乘載人數降載至每名遊客須維持1公尺以上社交距離，且遊客必須全程佩戴口罩並禁止潑水、打水戰等行為。

縣府工旅處表示，安農溪長度約17.2公里，泛舟路線由下湖橋至張公圍親水公園，約8.3公里，整體而言每年4月到10月適合從事泛舟活動；目前該河段已依據「水域遊憩活動管理辦法」及「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」許可「安農溪泛舟」經營橡皮艇20艘及「上將泛舟」經營橡皮艇15艘，合計35艘從事泛舟活動。

工旅處指出，泛舟除須遵守全程佩戴口罩、保持社交安全距離等通則性防疫規定外，泛舟活動每艘舟艇乘載人數降載至每名遊客須維持1公尺以上社交距離，亦即泛舟人數必須降載，且遊客禁止潑水、打水戰等行為，並落實實聯制及相關清潔消毒等防疫措施。

林姿妙也呼籲遊客，千萬不可輕忽變種病毒較高傳染力的風險，泛舟旅遊之餘也請別忘了要注意安全，並持續遵守防疫相關規範。