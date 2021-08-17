今年首次參加東京奧運就奪得銅牌、外號「小清新」的空手道國手文姿云，與前經紀公司「弘特舞蹈」因合約問題對簿公堂。台北地院今開庭，文的律師戴家旭表示，文已與弘特解約，對方卻還像「恐怖情人」一樣糾纏，已讓文不堪其擾。本案定9月22日下午5點宣判。

戴家旭說，文姿云是國家培育的國手，是台灣的資產，卻被弘特的負責人張詩宏像「恐怖情人」一樣糾纏，甚至每次開庭前，張就會打電話找媒體投訴，文多次接到媒體電話詢問回應，不堪其擾，也影響訓練。文在奧運的表現大家有目共睹，弘特公司顯然是想利用文的知名度，來提升自己的聲量。

弘特的律師徐正坤反擊，文姿云拒付經紀費用，並在契約到期前片面終止，毫無誠信，已屬違約，後續文的代言酬勞，廠商仍應依約給付40％給弘特。

文姿云提告主張，她與弘特原本簽約到2022年，利潤64拆帳，但因雙方價值觀有落差，去年4月發律師函通知弘特終止契約，但她後續接其他代言時，弘特仍對外聲稱是她的經紀公司，持續向廠商要錢，只好提告。另外，弘特有2筆以她為名義的代言費尚未支付，金額約60萬元，此部分一併請求給付。

弘特認為，文姿云片面解約，理由只有「價值觀有落差」，迄今未說明到底哪裡有落差，因此不同意解約，委任關係應仍在。弘特並反訴請求文直到2022年合約到期前賺取的代言費，都應依約分4成給弘特，或是一次性賠償200萬元，就同意終止契約。