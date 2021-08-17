國內疫情逐漸趨緩，選舉議題也開始被外界關注，對於2024總統大選，民進黨誰最有望出線角逐大位？塔羅牌命理師小孟老師直言，目前被看好的2人分別是副總統賴清德和桃園市長鄭文燦，若從面相來看，他認為，「賴清德有王者之相，背後有高人相助」。

副總統賴清德（左）和桃園市長鄭文燦（右）。（圖/中時資料照）

小孟老師16日上《TVBS》政論節目「新聞翟急便」坦討2024總統大選，對於民進黨幾位可能參選人，他表示，從面相學來看，蔡英文臉小，鄭文燦臉大，賴清德的面相最好，有王者之相。從星座來看，鄭文燦是巨蟹座，他的兄弟宮(支持的人)是處女座，而蔡總統是處女座，目前蔡英文也最可能屬意鄭文燦接棒，且處女座和巨蟹座星座上是合得來的，跟天秤座的賴清德卻僅偏向表面合得來，不是交心的關係。

小孟老師強調，但總得來看，賴清德的格局更高，善於靜觀其變，他認為，賴清德背後一定有一位高人給賴清德出謀劃策給意見。最後，小孟老師也給出預言，鄭文燦在個性上比較瞻前顧後，性格上沒有賴清德沉穩，但賴清德也要小心，在今年9、10月賴清德屬的天秤座會有水逆正沖，若賴清德在這段時間保持不表態，不出聲，明年開始運勢就會非常旺，且會一路旺到2024大選，但他建議賴清德，若在兩岸論述上能做一些修正會更好。