南寶（4766）17日召開線上法說會，因鞋材黏著劑動能恢復，上半年淨利年增31％，EPS5.12元；惟南寶25％營收比重來自越南廠，目前多數停工，營運衝擊受關注。南寶執行長許明現表示，越南疫情嚴峻，估計8月越南廠出貨只剩原本三分之一至四分之一，整體營收影響數約兩成。不過，目前鞋類終端市場需求相當強勁，且庫存水位偏低，訂單出貨「只是遞延而非消失」。

許明現說，越南疫情以南越地區比較嚴重，北越還是照常生產。目前市場預期越南疫情有機會在8月底看到曙光，希望9月起能逐漸恢復生產，屆時會配合客戶，在後續幾個月增加產量，使公司全年營收不致受到太大衝擊。

南寶生產各式接著劑與塗料，應用領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等；全球23座工廠，產品銷售至全球50國家。歐美疫情放緩，零售店面重啟營業，運動用品市場復甦，南寶鞋材黏著劑動能恢復，第二季營收年增37.5％，創歷年同期新高，EPS2.64元，推升上半年EPS5.12元。

南寶指出，東奧舉行刺激運動用品消費買氣，全球一線運動品牌Nike、Adidas，及日本品牌Asics銷售，有利鞋用膠出貨動能延續。下半年預期原料成本對毛利率影響最嚴重時間已過，多項原料價格走勢開始出現下彎，加上陸續向客戶調漲售價，轉嫁成本，第三季如扣除越南變數，毛利率將走升。

許明現強調，雖然25％營收來自越南廠區，但其中部分產能在北越，實際出貨影響數不到兩成。越南是全球最大的運動鞋製造生產基地，目前下游球鞋代工廠都防疫停工；就算南寶恢復生產，或調度其他廠區產能支援，因沒有需求，產品賣不出去。

許明現認為，越南因疫情封銷經濟，對政府壓力也是相當大，當地政府一直想盡辦法，包括協助工業區員工盡速施打疫苗等。加上現在越南採取更積極的管制措施，有助疫情快點壓下來，8月底疫情或許有機會看到曙光，希望9月起能逐漸恢復生產。