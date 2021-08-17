倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日震盪拉回再探底，終場下跌197.41點，跌幅1.17％，收在16661.36點；櫃買指數亦同步下殺3.92點，跌幅1.91％，收在201.06點；三大法人進出方面，外資轉賣88.02億元，投信轉買11.92億元，自營商續賣58.16億元，惟外資法人於台指期續買951口多單，累計淨空單部位為27121口，心態轉趨謹慎保守。

雖然整體經濟產業前景仍持續看好，但貨櫃三雄未能夠領軍表態上漲，加上部分電子股也同步下殺，明顯可看出目前市場心態仍續處惶恐的氛圍之中。

就技術面觀察，隨加權指數摜破10日線、月線及季線等位置區後，若依等幅測量，第一波自7月15日的18034點，下跌至7月28日最低點16893點為止，總計下跌1141點；而這一次從8月5日17643點起跌以來，等距測量滿足點將落於16502點，距離17日低點16661點已差距不到200點，預期下檔空間已不多。

個股方面，本周納入投資組合的高端疫苗，聯亞緊急授權未過，高端疫苗可望大幅受惠，股價價漲量增、公司派和內外資法人大戶心態積極偏多，可望使股價行情持續。

展望後市，台股各類產業前景展望仍看好，故台股目前就待「止跌訊號」浮現，相信不久之後，台股必可望報復性反彈上漲。