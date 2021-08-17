證券分析師黃勇文表示，受到美國聯準會（Fed）第四季啟動縮表等變數影響下，加上市場擔憂當沖稅率減半喊停，加權指數在市場跌破半年線16955點後，仍未能展現反彈之企圖心，導致日K出現連九黑。

此外，航運、鋼鐵等過去一段時間的熱門股，也受到籌碼紊亂的影響，股價表現弱勢，加上近期盤面苦無主流族群出現，成交金額又低於3000億元，預期台股短線仍須等待止跌契機浮現。

個股方面，本周納入投資組合的高端疫苗，疫苗將於下周開打，加上另一家疫苗廠聯亞未能取得緊急使用授權（EUA）資格，成股價上漲助力。

選股方面，國內疫情相關的生技股表現不俗，高端疫苗、生華科股價大漲，再加上聯亞疫苗未通過EUA，導致興櫃聯亞藥股價重挫，也使生技族群成為盤面焦點。

展望後市，即便台股基本面仍佳，惟大盤技術面偏弱，預估在大環境景氣尚未反轉前，台股短線只能回測低點，研判後續在前波低點15159點前急需止穩，否則回檔時間與幅度均會增加。