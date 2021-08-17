台東大學收編的校犬，都佩戴著拉風的領巾，學生說好酷。（莊哲權攝）

台東大學收編的校犬，都佩戴著拉風的領巾，學生說好酷。（莊哲權攝）

台東大學收編的校犬，都佩戴著拉風的領巾，學生說好酷。（莊哲權攝）

台東大學收編的6隻校犬都佩戴超拉風的黃色領巾扮萌，校方表示，校園裡經常有民眾惡意棄養犬隻，或有外來的浪浪進入，學生被狗追時分不清是校犬還是流浪狗，為了易於辨識及管理，特地為校犬戴上潮領巾坐鎮校園，遇有外敵入侵就強勢驅離，成為協助維護校園安全的「領巾隊」。

台東大學收編的6隻校犬有亮點，每隻毛小孩都佩戴有編號及校名的潮領巾，每當有外來的犬進入校園，老大「老黃」就會帶領夥伴強勢驅離。教官高泉元說，校園內過去經常有民眾惡意棄養或外來犬駐留，群聚後聲勢壯大，偶有追逐師生情形，「領巾隊」坐鎮校園，可以避免浪浪為患，造成校安事件。

東大校犬「領巾隊」原本有9隻， 行政大樓5隻，13歲的老黃是首領，天氣熱時分布在各樓層的辦公室裡吹冷氣，工作人員一敲碗，就知道吃飯時間到了， 另外在宿舍區有4隻，其中3隻跟學生及教職員「日久生情」已被認養，現在只剩1隻，未來考慮再擴編1、2隻。

東大總務長施能木表示，納編的校犬多數是在學校搬到知本校區時留下來的，年紀最大的小花已經15歲，也都很溫馴，學校有義務把牠們養到終老，但是常有民眾進入校園棄養犬隻，在宿舍區最多曾有7、8隻浪浪，群聚後更具野性，學生被狗追時分不清是校犬還是流浪狗，由於經費有限，只能施以驅離。

施能木說，5年前有員工反映流浪狗造成校安問題，當時便將校犬收編，植入晶片、打預防針、結紮絕育、列冊管理，每年還要編列經費買飼料、帶牠們去看醫生，由於以前用項圈不易識別，今年改用可以換更換的領巾，學生都覺得「超酷」。