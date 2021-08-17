裕國(8905)今日舉行股東會，今年將積極去化庫存，計劃性增加肉品的採購，為了擴充南投廠產能及增加利潤，將尋地增建南投二廠。

裕國台中廠一期凍庫已重建完成將可正式加入營運，為業績增加新的動能，目前公司也正在積極尋找凍庫廠房，並加強提升貨物週轉率。裕國表示，冷凍食品未來育路成長趨勢明顯，將適時擴充物流車隊，增加公司獲利能力。

在未來發展策略方面，裕國在肉品行銷方面，將發展自有品牌搭配電商營運，建立公司品牌知名度及多角化行銷策略，搭配集團自有物流通路及其他物流廠商建立服務網路。另外，在倉儲及物流方，除原有提高滿倉率外，也在尋找合廠址籌建新廠房擴充倉儲產能，並持續強化機組設備及原本結合物流配送的一條龍冷鏈綜合服務。

在營建事業方面，台中龍井區的裕國豐盛建案，總戶數為135戶，目前正在持續銷售當中，預計將在111年第2季完工，未來裕國還會積極規劃推出新案。