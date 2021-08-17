疫情改變全球醫療習慣，遠距醫療問診趨勢發展日趨蓬勃，保德信投信指出，線上問診需求近期成長鮮明，根據統計，光是美國市場2021年上半年處方藥銷售量成長主要來自線上問診，實體通路的處方藥銷售量反而呈現年減，預期在科技快速發展與輔助之下，遠距醫療相關的線上問診、開藥等趨勢長期成長空間看升，而提供相關線上醫療服務的產業更有望持續受惠。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，從美國主要幾大處方藥，包括治療過動症、憂鬱症、頭痛、胃食道逆流、高血壓與第二型糖尿病等銷售狀況，可以明顯見到今年的成長率呈現「通路消、線上長」的趨勢，也反映在相關企業的獲利表現，例如以遠距醫療為主要業務的公司Teladoc，線上問診次數達350萬次，較去年同期增加28%，而第二季營收5.03億美元，年成長率更是高達109%。

江宜虔說明，美國聯合健康保險公司(United Health)也於2021年第一季起，加入遠距醫療服務業務，目前已累積超越50萬問診次數，由於拜登政府鼓勵民眾參與醫療保險的政策環境，有利相關公司業務量持續成長，在政策面與科技成長的帶動下，遠距醫療服務業務的後市成長動能看俏。

不僅醫療產業的發展具有利基，整體生技醫療業的獲利表現也確實繳出亮眼的成績單，據統計，美國S&P500指數成分企業中，醫療產業今年第二季營收及獲利成長整體表現超越市場平均，截至8月5日止，醫療生化產業有84%的公司公布季報，其中，獲利超過市場預期一倍標準差以上，以及獲利優於市場預期的比例，分別為80%及83%，超越市場平均的72%及66%，僅次於科技及金融類股，優於多數景氣循環類股。