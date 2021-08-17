台股今(17日)連續第9個交易日下跌，終場指數收在16661.36點，下跌197.41點，成交量不到3000億元，三大法人合計賣超134.25億元，其中，外資及陸資不再撿便宜，由買轉賣超88.01億元，賣超第1名是外資先前經常大買超的聯電。

電子、傳產族群今走弱，台股在群龍無首下開低震盪走低，16800點、16700點接連失守，終場收在16661.36點，雖然不是盤中最低點，但也相差不遠，大跌197.41點，已經連續第9個交易日下跌，成交值僅2955億元，為近5個月來的新低量；三大法人僅投信買超11.92億元，外資及陸資賣超88.01億元，自營商也賣超58.16億元，合計賣超134.25億元。

昨(16日)還買超的外資，今日在成交量能萎縮，市場低接買盤縮手下轉為賣超，根據盤後統計，外資賣超第1名為聯電，共賣超32904張，不過，外資先前則是大買聯電，對聯電突破平台整理區貢獻良多，昨日也才剛買超18590張。

外資賣超第2至10名依序為長榮、元大台灣50、開發金、台企銀、鴻海、台達電、佳世達、中鋼、元大滬深300正2。

至於外資買超前10名個股，第1名是群創，共買超40441張，群創昨日也是外資買超第1名，昨日買超31296張，第2至10名依序為仁寶、中信金、富邦金、國泰金、第一金、華南金、東森、玉山金、宏碁，其中，國泰金也是外資昨日買超第5名。