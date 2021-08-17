就像克拉克肯特拿掉眼鏡變成超人那樣，摘下眼鏡的黃筱雯就是拳擊場上的女鬥士。（資料照／季志翔攝）

在拳擊場上霸氣十足的拳擊女將黃筱雯，場下戴上眼鏡、穿上運動服或便服看起來就是個鄰家大女孩，對於場上場下造型的變換，黃筱雯透露，自己有近視，但比賽時可是連隱形眼鏡都不戴的。

黃筱雯透露自己近視約100多度，下了擂台就會戴眼鏡，跟其他運動選手會戴隱形眼鏡上場，黃筱雯認為，拳擊是近身技擊運動，若被對手攻擊打到、隱形眼鏡在眼睛裡碎開反而更危險，因此不會戴隱形眼鏡比賽。

至於近視不戴眼鏡還清楚看到對手嗎？黃筱雯表示，雖還是有模糊感，但因為近距離攻擊，目標物其實很大，而且不戴眼鏡也看不太清楚對手臉上表情，就算對手展現出兇狠表情，自己也不是看得很清楚，也會跟跟著擺起兇狠的樣子替自己增加氣勢。

以黃筱雯的度數來看，近視其實不算深，所以比賽時不戴眼鏡或許不會有大問題，但近視度數深、沒戴眼鏡就無法看清世界的人該如何是好？黃筱雯回覆，拳擊隊也有人近視，不過不清楚是否近視度數深就沒法打拳擊，不過上了擂台打習慣了，就知道目標物會在哪，不會太擔心打不到對手這問題。