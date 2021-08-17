台鐵17日下午3點50分接獲1212次列車通報，發現在內壢至桃園區間西正線有路基下陷情形，台鐵立即派遣工務人員前往查看，在4點起暫時封鎖內壢至桃園間西正線，經過搶修後已在下午4點47分解除封鎖，該路段在4點57分起各列車以時速60公里慢行通過，現場也在5點01分狀況排除，各列車正常運行。台鐵表示，工務人員仍持續在現場監看狀況，此突發狀況共影響8列次、110分鐘，至於路基下陷原因有待工務人員進一步釐清原因。