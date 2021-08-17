台鐵內壢桃園區間西正線路基下陷 影響8列次、110分鐘 17:272021/08/17 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵內壢桃園區間西正線路基下陷 影響8列次、110分鐘。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵17日下午3點50分接獲1212次列車通報，發現在內壢至桃園區間西正線有路基下陷情形，台鐵立即派遣工務人員前往查看，在4點起暫時封鎖內壢至桃園間西正線，經過搶修後已在下午4點47分解除封鎖，該路段在4點57分起各列車以時速60公里慢行通過，現場也在5點01分狀況排除，各列車正常運行。台鐵表示，工務人員仍持續在現場監看狀況，此突發狀況共影響8列次、110分鐘，至於路基下陷原因有待工務人員進一步釐清原因。 比特幣帶頭衝 加密貨幣市值破2兆美元 男星海灘拍戲驚見轎車內躺男屍 曝案發現場嘆：心好不舒服 #台鐵 #西正線 #務人員 #路基 #下陷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸多批軍機侵擾我方兩處操演靶區 今年入我空域累計380次 15:292021/08/17 政治 台鐵內壢=桃園路基下陷一度封鎖 真相是司機員看錯了 17:182021/08/17 生活 新北花蓮旅遊團6確診「5人在北市工作」北巿急匡列210人 09:472021/08/17 生活 疫情降級拚就業 澎湖現場徵才活動8／20登場 15:552021/08/17 生活 西拉雅玩水酷「水庫騎跡」自行車活動9／11登場 11:212021/08/16 生活 蘇貞昌好感度創一個月新低 五倍券政策轉彎免付一千元救火 09:282021/08/17 生活 查扣毒品放雜物間 涉貪調查官徐宿良驚爆：鑰匙大家都可用 07:302021/08/17 社會 BY2慶成軍13年最新近照曝光 雙胞胎臉蛋再進化越長越不像 13:522021/08/17 娛樂 侯友宜視察安坑輕軌 2022年上線測試 16:592021/08/16 區域情報-新北 高端開放預約 疫苗概念股振奮 04:102021/08/17 財經要聞 塞港大危機 航運壓力破表 04:102021/08/16 財經要聞 社會熱門新聞 罕見！人事未發布 蘇揆已訂18日接見新任8名警察局長 - 社會 砰砰！南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 - 社會 高雄男砸百萬辦婚宴卻守空閨 新娘死不登記全為新竹小王 - 社會 自稱女神讓女嬰吃「竹筍炒肉絲」引眾怒 桃園社會局緊急調查 - 社會 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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