基隆市校長遴選會備受爭議，外界認為流程和遴選委員等制度有不公之處，市議員王醒之建議，應效仿台南市，市長退出，由教育處長兼任主任委員，並增加校內代表比重，對此，市長林右昌表示，「市長」在遴選會很重要，就是要杜絕關說。

市議員鄭文婷提及，遴選會產生爭議代表有人認為不公平，要求教育處提供評分標準，具體提出改善措施；市議員王醒之也指出，建議遴選會分為二階段，第一讓校長到志願學校舉行說明會，向家長和老師提出報告，遴選委員會則到場旁聽或事後檢視紀錄，進行評分；第二階段再進行簡報，校內代表提問，專家學者在旁觀察，並視需求提出問答。

王醒之進一步提及，台南進行校長遴選會時，市長已不參加會議，改由教育局長擔任主任委員，他建議，基隆能效仿，市長退出校長遴選會議，但仍有人事准駁權，他強調，不是剝奪市長權力，而是讓教育回歸專業、獨立自主，並加強校內代表比重、公開遴選結果和過程，降低爭議。

市議員張芳麗則認為，僧多粥少，校長遴選會非常競爭，大家心知肚明，沒被遴選上代表能力尚待加強，不應該把這種事攤在檯面上，有些事能做不能說，有些事能說不能做，人情世事要分清楚。

對此，市長林右昌說，他剛上任那年，時任教育處長就曾讓他直接派任，但自己沒有那麼做，因為「市長」要杜絕關說，過去每次校長遴選，都搞得一團糟，許多黑函、檢舉、各方勢力介入等，把教育環境搞得烏煙瘴氣，直到他上任後，在遴選期間，只要有人檢舉，市府一律依法處理，後來沒有人敢再關說。

林右昌表示，現在校長遴選是有史以來最公平、公正的時候，這次會有爭議應該是「不盡人意」，有人遴選上、有人無法連任，他強調，遴選玩真的就一定會有人落選，玩假的就不會有人事異動，並強調，校長遴選是為學校找好校長、不是幫校長找好工作，只要做得好，連任是應該的。