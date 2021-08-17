塔利班奪回阿富汗政權，引起國際關注，不少人被阿富汗戰況嚇到，馬上想到台灣是否應該加強軍事訓練，把兵役改回兩年？沒想到不少鄉民一面倒支持，看到美軍日前撤離阿富汗後的情景，網友忍不住感嘆「人終究只能靠自己」。

阿富汗變天...台灣若兵臨城下 民進黨高官戰還逃？ 趙少康一番話酸爆

美軍日前撤離阿富汗後，民兵組織塔利班迅速奪下阿富汗政權，首都喀布爾頓時陷入一片混亂，讓不少人害怕，台灣會不會步上阿富汗後塵，擔心「今日阿富汗，明日台灣」？有網友在《PTT》表示，看到阿富汗就知道，人終究只能靠自己，美國仁至義盡說走就會走，質疑台灣是不是該考慮把縮到快變「夏令營」的兵役調整回來？認為相較於阿富汗還可以跑到歐洲，但台灣可是海島，屆時可能跑都跑不掉。

貼文一出引起熱議，沒想到不少網友都支持改回役期，紛紛回應「支持，還要溯及既往」、「改2年啊」、「溯及既往啊，體位重驗，大家都不要跑」、「沒滿兩年的通通抓回來補滿」、「支持改回一年」、「早該改了」、「快改回來」、「至少先改回一年，女生可能也要參加教召」。

不過也有人反映，那之前只當一年或四個月的怎麼辦？現在連上課都要求延到九點半了，直言「覺青不會同意」；還有人指出，國軍缺人，百姓連幫助政府軍都不想，質疑「兵役改兩年，沒人願意上戰場有屁用？」