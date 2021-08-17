雲林縣虎尾科技大學「科技教育英文師培基地」啟用，培養跨域人才。（虎尾科技大學提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾科大17日啟用「科技教育英文師培基地」，針對英語與程式語言科技教育課程雙管齊下，讓原本具有英語能力的應用外語系及文理學院學生，利用本身的語言優勢，結合程式語言的編寫與科技創新應用，延伸出跨領域發展的可能性。

虎尾科技大學近年積極加強學生資訊素養，培育跨領域專長，「科技教育英文師培基地」的揭牌，展現校方發展全新雙語教學模式，以及培育英語結合程式語言人才的能量。

學校「中部創新自造教育基地」主任許永和表示，過去偏鄉程式教育大多以Scratch中文積木程式設計為主，但當學生逐漸跨入以英文為主的進階程式設計時，常會因為偏鄉的英語程度有所落差，致使程式教育窒礙難行。

代表英國BBC micro：bit教育基金會參與簽署合作意向書與揭牌儀式的OURSTEAM奧斯丁教育團隊經理林宏哲表示，BBC micro：bit微型電腦從2017年導入台灣，目前已經廣泛使用於國中、小的科技教育課程，除了學校端導入設備外，教學現場第1線師資的培養也扮演著關鍵角色。

校方說，虎尾科大校長張信良本月1日上任後，即全力打造「創新產學校園」，推動校園數位轉型思維。「科技教育英文師培基地」的成立，將能提升在校學生STEAM結合SDGs能力，持續培育優異的科技英語雙語教育種子教師。

虎尾科大17日並致贈參與的國中、小學每校10組Microbit微型電腦開發版，希望未來各校在推展雙語科技教育課程時，輔導學童對英語及程式語言產生學習興趣，讓孩子們從小培養國際競爭力與全球接軌，開創未來發展的可能性。