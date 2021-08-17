量販龍頭家樂福睽違一年再次回歸南港區開出台灣第67家量販店；對於法國總部有意出售台灣持股，家樂福發言人蘇小真強調，目前沒有收到總部相關訊息，因此無法回答出售消息的真偽。

稍早外媒兩度報導家樂福計畫出售旗下所有台灣事業，總價值約16億歐元（約新台幣530億元），並已委託摩根士丹利處理出售事宜，家樂福先前已否認，今在南港新店開幕前導覽指出，目前總部休暑假，還無法求證，總部也沒任何訊息。

家樂福新南港店預計明（18日）開幕，營業面積約2000坪，屬於迷你型量販規格，提供3萬多種商品，包含生鮮、雜貨食品、家電、五金、運動、清潔、保養等16大特設專區，同時提供線上購物當日配與外送服務，此外更針對社區型態提供熟食加熱即時服務，現場現煎熟化，成為新賣點之一。

蘇小真強調，隨著疫情趨緩與新店登場，全年業績有望衝破900億元，其中，家樂福量販店與超市既有店全年約增長1％，加上併購的頂好超市與JASONS等有望全年衝破900億元；目前量販店至67家店，而頂好超市改裝改招牌還有18家進行，預估全部家樂福超市會在年底增至262家，JASONS約25家，總計全台規模為354家。