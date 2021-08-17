仙人跳案件意外查出案外案 刑警洩個資予徵信業者 6人遭收押 17:332021/08/17 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏檢偵辦刑警涉嫌洩漏個資給徵信業者，6人裁定收押禁見。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦一起仙人跳案件，意外查出高雄市刑大一名郭姓偵查佐涉嫌洩漏當事人個資給徵信業者，屏檢指揮廉政署南調組搜索刑大郭男辦公室及相關人員處所，查扣相關證物並傳喚證人，訊後認郭姓及林姓偵查佐、邱姓戶政人員、及巫姓、黃姓、伍姓徵信業者涉嫌貪瀆等罪，17日清晨向法院聲請羈押禁見，下午裁定6人皆羈押禁見。 高刑大偵查佐疑洩個資給徵信業者 今晨遭聲押 新北議員高敏慧涉詐領助理費 求撤銷扣押9278萬房產遭駁回確定 #徵信業者 #6人 #郭姓 #偵查佐 #相關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 揪團東澳划槳 疑遭漁民衝撞驅離 04:102021/08/17 地方新聞 網紅「超艾夾」在高雄酒後遭刺2刀 與4嫌和解撤告 13:142021/08/17 社會 改槍達人剛出獄又犯案 網路知名模型店牽涉其中 13:052021/08/17 社會 新北花蓮旅遊團6確診「5人在北市工作」北巿急匡列210人 09:472021/08/17 生活 彰化第二停車場BOT案 中友將投資25億 04:102021/08/17 地方新聞 吳亦凡涉嫌強姦罪遭逮捕 律師點出1關鍵曝難逆轉嚴重性 12:192021/08/17 娛樂 聯亞淘汰原因曝光 食藥署公開中和抗體效價 15:552021/08/17 生活 第6輪國產疫苗 桃園已2萬6000人預約 估8／23開打 09:382021/08/17 生活 新北親友團6人確診再擴大 北市急匡列223人採檢「1人陽性」 16:162021/08/17 生活 北市進口豬強制溯源 民眾食安心 04:102021/08/17 地方新聞 威力彩連40槓 頭獎上看21.5億元 04:102021/08/17 財經焦點 社會熱門新聞 罕見！人事未發布 蘇揆已訂18日接見新任8名警察局長 - 社會 砰砰！南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 - 社會 高雄男砸百萬辦婚宴卻守空閨 新娘死不登記全為新竹小王 - 社會 自稱女神讓女嬰吃「竹筍炒肉絲」引眾怒 桃園社會局緊急調查 - 社會 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。