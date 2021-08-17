屏東地檢署偵辦一起仙人跳案件，意外查出高雄市刑大一名郭姓偵查佐涉嫌洩漏當事人個資給徵信業者，屏檢指揮廉政署南調組搜索刑大郭男辦公室及相關人員處所，查扣相關證物並傳喚證人，訊後認郭姓及林姓偵查佐、邱姓戶政人員、及巫姓、黃姓、伍姓徵信業者涉嫌貪瀆等罪，17日清晨向法院聲請羈押禁見，下午裁定6人皆羈押禁見。