人民幣兌美元在岸價17日（CNY）下午4時30分收跌43點，盤中曾跌穿6.48，低見6.4851。

人民幣兌美元在岸價收報6.4799，較上日下午4時30分收報6.4756，跌43點或0.07％；較晚上11時30分最後成交價6.475，走弱49點。

離岸價（CNH）更一度逼近6.49，低見6.4899，截至下午4時45分，離岸價報6.4834，在岸價報6.4798。

官方17日開出的中間價報6.4765，較上日的6.4717，跌48點或0.07％。

交易員指出，新冠Delta變異毒株蔓延推高避險情緒，美元小幅回升，人民幣順勢小跌，但缺乏更多訊息指引，人民幣短期仍將延續窄幅震盪走勢。

另有交易員認為，當前市場多空訊息交織，主要貨幣的波動率持續回落，估計在月底舉行的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會前，市場很難有方向；但中期看，美國聯準會緊縮政策仍會給人民幣帶來壓力。