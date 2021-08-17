桃園市八德區在地企業乾亨不銹鋼股份有限公司，長期在地方扶助弱勢團體、熱心公益，董事長莊福順感念消防人員辛勞，捐贈消防局2部消防勤務車，供消防局第一大隊及八德消防分隊使用。

莊福順致詞時表示，消防人員平時除了有繁忙的勤務外，近日更是有忙不完的防疫工作，相當辛勞，尤其每當看到新聞報導中的防疫人員，就會想到穿著防護衣的第一線消防人員，在這種大熱天裡汗流浹背的樣子，心裡總是由衷的佩服，特此捐贈2部消防勤務車感謝消防局的付出。

市長鄭文燦說，近年桃園市人口提升，尤其在八德擴大重畫畫區，包括新大鶯交流道、捷運綠線工程、青少年活動中心及地區醫院進入八德，帶動人口大量流入，相對消防勤務會越來越繁重，人力、車輛需求大增，特別感謝莊福順熱心公益、慷慨解囊，將可提升消防同仁執勤安全及救災能量，能使更多需要幫助的人，適時得到協助與救援。

消防局指出，乾亨公司原本是要捐贈救護車，不過透過市長鄭文燦及議員呂林小鳳得知，消防工作不僅只是救災及救護勤務，還包含安檢、宣導及為民服務等工作，因此一次就捐贈2部勤務車，平時可供消防人員執行消防安全檢查、災害預防宣導及為民服務案件，遇到災害時也可運送分隊救災人員及救災器材到災害現場。