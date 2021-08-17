1名網友日前在北市林森北路一帶訂了間旅館，他透過線上訂房平台選擇「不指定房型」，沒想到到現場竟是1間「SM主題房」，房內還有個外型像「X」的設備，能綁住1個人的四肢，讓他大感傻眼，事後也無法換房、退訂，他說房間隔音超差，旅館晚上幾乎成了「砲房」；其他網友則笑說，「你是因為沒人陪你玩吧」、「當作裝置藝術」。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前透過某線上訂房平台在北市林森北路附近訂了1間精品旅館，他當時選擇「不指定房型」，殊不知他到了房間發現內部裝潢讓他相當害羞，原來裏頭竟有多組SM（sadomasochism，性虐待）的道具，他之後向櫃檯要求換房間，對方不肯，也不讓退訂，最後只好無奈入住。

1名網友日前在北市林森北路一帶訂了間旅館，他透過線上訂房平台選擇「不指定房型」，沒想到到現場竟是1間「SM主題房」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友PO出房內某樣道具的照片，照片中是1處牆壁上有1個扣環，疑似就是綁住人的四肢；該網友說，他因為手部骨折，選擇離醫院近的旅館，準備隔天做檢查，「傷口痛得要命又看到這種房，真的很….」，他還說該旅館到了晚上簡直變成「砲房」、隔音相當差，讓他怒說「要怎麼好好休息！」

其他網友則留言說，「484想玩不能玩」、「抱歉！我按了笑臉」、「叫你睡覺，不是叫你使用啊，當裝置藝術就好囉」、「肯定只是因為沒人陪你玩吧」、「你又沒有要用，是有差嗎？還是你有陰影」、「之前帶小孩一家人住汽車旅館也是安排這種房間，我女兒說下面那個是要綁狗狗的嗎？」、「但是隔音效果應該反映在價格上吧」。