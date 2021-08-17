桃園市補習班及兒童課後照顧服務中心自5月19日全國疫情警戒提升至3級開始停課，已停課超過2個月，為此教育部推出紓困4.0方案。桃園市教育局預估，該紓困方案總計可申請約1.5億，另桃園上月也特別提供疫苗施打與補助快篩試劑各約7500人次，助補教業復課。

教育局表示，補習班及課照中心紓困方案包括依員工數給予「機構補貼」，若達基本工資員工人數，給予機構每人4萬元，未達則給予機構1萬元。「員工薪資補貼」指的是給予未達基本工資的員工4萬元，將由補習班及課照中心轉發。

教育局指出，每間機構平均可申請15萬到25萬紓困補貼，桃園市補習班及課照中心總計可申請補助1.5億，據瞭解目前已有部分業者領取紓困金入帳超過20萬，可紓解營運壓力，紓困方案申請將持續至8月31日。

警戒降級、因應開學將至，許多補教業陸續邁向復課，但解封條件包括從業人員須施打疫苗14天或3日快篩陰性證明與每周定期快篩。據造冊名單顯示，桃園補習班及課照中心有7000多人，教育局已於7月27日至29日備妥7500劑疫苗，讓補教教職員施打第一劑疫苗，接種率高達8成以上。

教育局說，接種完第一劑疫苗後由於未滿14天，因此還有發放快篩試劑，讓補教業教職員自行篩檢。經調查7月27日約有2成補習班及課照中心復課，而8月中旬已經有超過7成復課，家長能在暑假學校尚未開學前，放心將孩子送往補習班與課照中心，減輕家長壓力。