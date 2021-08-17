因應國內有機、友善栽培需求增加的趨勢，桃園區農改場花費約10年時間研發選育出全國第一批適合以「有機栽培」方式耕種的新品種水稻並於上月23日正式命名「桃園6號」，且該品種除具穩定產量、提升米質的特性外亦可減少有機耕種施肥成本約2成。

隨著米食種類多元發展，消費者除了注重食用米品質外，健康安全也成為消費者的消費指標，因應有機、友善栽培需求增加的趨勢，桃園區農改場花費約10年時間研發選育出全國第一批適合以「有機栽培」方式耕種的新品種水稻並於上月23日正式命名「桃園6號」，為國內有機農業邁出新的里程碑。

桃園區農業改良場指出，國內選育出的品種多採一般化學施肥的方式進行選育，但「桃園6號」稻米則是特別透過施以有機質的肥料，在「有機栽培」的環境下進行選育，讓該品種能適應有機栽培的耕作方式，農改場表示，預計2022年將在轄區內有機栽培田區進行試作，並舉辦觀摩會進行推廣。

農改場表示，桃園6號米以母本台梗4號、父本台梗14號進行有機栽培，使桃園6號米不只帶有淡淡芋頭香味，更具有中等抗稻熱病的特性，農改場進一步表示，桃園6號米相較一般品種有更矮的莖桿，擁有更強的莖桿強度，導致桃園6號米的抗倒伏能力相較一般品種更優，強調抗倒伏與防病蟲害等特性，讓稻米產量更穩定。

此外，農改場說明，一般有機栽培的稻米所需的肥料約為每公頃160公斤，如採用桃園6號米進行有機栽培則只需120公斤，二期耕作更是只要80公斤，施肥成本降低2成以上，農改場指出，根據試驗結果，施肥量越低，米質越好，強調桃園6號米不只節省成本，也提高米質，預計可為農民帶來更好的效益。