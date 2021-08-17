司法院17日召開院會，通過「法官法部分條文修正草案」，明定未來職務法庭審理法官、檢察官懲戒案件，將改採公開審理原則，一般民眾將可旁聽審理過程，進一步落實司法透明，強化審判公信力。
司法院表示，去年7月17日施行的公務員懲戒法規定，審理案件以公開審理為原則，但司法院為落實司法透明，明定職務法庭審理法官、檢察官懲戒案件，應以公開法庭行之，並明定例外得不予公開之情形。
司法院表示，透過公開審理，一般民眾將可旁聽審理過程，讓審判程序更為透明，強化職務法庭審判公信力。
司法院17日召開院會，通過「法官法部分條文修正草案」，明定未來職務法庭審理法官、檢察官懲戒案件，將改採公開審理原則，一般民眾將可旁聽審理過程，進一步落實司法透明，強化審判公信力。
司法院表示，去年7月17日施行的公務員懲戒法規定，審理案件以公開審理為原則，但司法院為落實司法透明，明定職務法庭審理法官、檢察官懲戒案件，應以公開法庭行之，並明定例外得不予公開之情形。
司法院表示，透過公開審理，一般民眾將可旁聽審理過程，讓審判程序更為透明，強化職務法庭審判公信力。
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