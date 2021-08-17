振興社的「拳母雙隨」有 「彈」、「榴」、「削」、「切」、「車輪手」等動作由，資深老師林正祥（左三）、旭光國小校長黃振崇（左一）傳授給新老師。（周麗蘭攝）

「彈」、「榴」、「削」、「切」、「車輪手」可不是網路語言，這些都是西螺七崁武術的分解動作。一年一度七崁武術教師研習今（17日）在西螺鎮中山國小舉行。今年因疫情衝擊，七崁武術師父有些還未完全打疫苗，由資深老師傳授給新老師，教導比較簡單的「拳母雙隨」。

為讓西螺七崁武術在原生地扎根，西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉20多年來在國小校園推展，每周練2次、每次30分鐘，教材是「西螺七崁武術綜合套路第一式」，後來莿桐鄉也加入，目前總共35學校傳習。

由西螺七崁武術文教基金會董事長、縣議員李明哲錄製「西螺七崁武術整合套路第一式」錄音帶，有賴各校武術種子老師帶領小朋友學習，但多數老師都是近年才學，不易精通，縣府教育處每年舉辦西螺七崁武術種子教師研習，讓老師們溫故知新。

七崁武術有三大流派，振興社、勤習堂、武野館，往年七崁武術種子教師研習都是請老師父們出馬教導，今年因有些師父還未接種疫苗完全，由校園資深種子教師帶頭練，今年練的是振興社的「拳母雙隨」，比較簡單，也容易提振士氣。

二崙鄉旭光國小校長黃振崇學習七崁武術40多年，他表示，武術訓練就是體力、活力，需要不斷持續，體力是一輩子帶得走的朋友，武術技巧則展現西螺七崁武術的特色，必須要透過記憶，招式也有其訣竅。

大同國小種子教師廖炳欽說，潛移默化的功力不可小覷，該校國小一、二年級的小朋友先從聽、看學長姊打拳，聽久了也會在場邊依樣畫葫蘆；一個小時候學過七崁武術綜合套路的高中生，得知他習武多年，現在想跟著學完整的套路。

西螺七崁武術基金會董事長李明哲表示，非常感謝老師父們、黃振崇校長、以及所有種子教師一起努力，這是繼續推動下去的一個火種，七崁武術文化能夠延續多久沒有把握，但知道只要盡力去做，有一點點香火就能夠延續下去。