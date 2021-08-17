隨著塔利班佔領阿富汗全境，美國20年來為阿富汗安全部隊的投資全部失敗，雖然美國撤離時，破壞了很多軍品，但是撤離太匆促，根本做不到全部破壞，還留在當地的軍用機必然全部資敵了，那麼留下了多少呢？

旋翼機新聞(Vertica lmag)報導， 軍事分析研究助理約瑟夫·登普西 (Joseph Dempsey) 從 8 月 11 日起，開始記錄塔利班捕獲的直升機。他先在8月13日的塔利班影片中，看到受損的MD 530直升機，失去了滑撬，勉強停在一堆輪胎上。但幾天後，塔利班佔領區所看到的直升機愈來愈先進，也愈來愈完整，包括幾架翻新後的 UH-60A 黑鷹直升機，從編號來看，是美國陸軍的退役貨。

阿富汗空軍是塔利班最忌憚的武力，但如今這些剩餘飛行員只能逃亡，避免塔利班的秋後算帳，根據一份報告，從星期日以來，至少有 22 架軍用飛機，和 24 架直升機越過邊界進入烏茲別克，其中有1架被烏茲別克防空部隊擊落。

根據阿富汗軍方的報告，截至 2021 年 6 月 30 日，空軍總庫存有211架飛機(包括直升機)，其中167 架還可堪用。 直升機包括UH-60、MD-530 和 Mi-17；固定翼飛機則有A-29 超級大嘴鳥(Super Tucano)攻擊機、C-130大力士運輸機、西斯納 Cessna 208 通用機 。

阿富汗空軍的C-130。(圖/美國空軍)

阿富汗空軍的UH-60。(圖/美國陸軍)

阿富汗空軍的MD-530。(圖/美國空軍)

阿富汗空軍Mi-17。(圖/阿富汗公共事務部)

這些飛機的後勤在幾星期前就幾乎斷絕，因為零件供應與維護工作是美軍的民間承包商在經營，但隨著美軍撤離速度加快，飛機的堪用率也就快速下降，阿富汗空軍自己沒有辦法維護、修理。兩周前，美軍還打算多培養一些阿富汗技術人員，但如今說什麼都來不及了。

美國可能會慶幸至少還有一些飛機沒運到阿富汗，資料顯示，有37架轉給阿富汗的UH-60直升機還在美國，另有3架更換戰損的MD 530也還未運出。