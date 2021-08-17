邑昇(5291)積極跨足電動自行車(E-Bike)領域，第2批次量產預計10月上市，邑昇董事長簡榮坤表示，目前電動自行車占比約1.8%，公司目標是占比能達10%，成為公司營運成長新動能。

邑昇實業今天下午參加櫃買市場業績發表會，邑昇早期以PCB為主，2007年跨入光電產業散熱板，並於2016年開始生產自行車車燈，看好E-Bike市場前景，邑昇在2020年推出E-Bike，首批已熱銷完畢，公司也著手準備後續量產。

簡榮坤表示，目前公司有PCB事業群及光電事業群兩大部門，其中PCB以高階HDI及Anylayer產品為主，光電事業群則以車燈及電動自動車為主，其中光電事業群部分，疫情帶動的戶外運動風氣，亦持續推升市場不斷擴大，電動自行車第1批已熱銷完畢，第二批次採預購方式，量產將在10月接續上市，第3批預計將於明年登場，著重海外市場行銷以及規格改款，目前電動自行車占公司營收比重約1.8%，公司目標希望占比達10%，以擴大邑昇事業版圖。

除電動自行車將持續推出，LED自行車燈需求亦相當強勁，加上歐美等運動大國已進入解封狀態，下游客戶備貨動作積極，目前邑昇LED自行車燈訂單已滿至年底，成為公司營運成長重要動能。

在PCB部分，簡榮坤表示，公司PCB著重在HDI及Any-layer高階產品，隨著高利基型電子產品需求躍升，公司產品重心放在5G通訊高頻複合板、伺服器、網通設備、電動汽車及AI等高階應用領域，未來將透過增加半自動生產設備及數位化管理，提升製程良率及效率。

邑昇第2季合併營收4.37億元，營業利益6842萬元，稅後盈餘5037萬元，單季每股盈餘為1.29元，累計上半年合併營收7.65億元，營業利益1.1億元，稅後盈餘8099萬元，每股盈餘2.1元；累計前7月合併營收為9.1億元，年成長42.05%。