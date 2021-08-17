司法院17日通過刑事補償法修正草案，未來補償請求權的2年時效，將由原本一律從確定之日起算，增加知悉在後者，可自知悉時起算的例外規定，以落實憲法對於人民身體自由及平等權之保障。

司法院指出，請求權時效已完成者，在符合一定條件下，也將可以溯及適用。此外，不論是本國人、外國人或無國籍人，均可一體適用本法，以使刑事補償無國界。

此次修法，讓受不起訴處分或無罪判決之前，人身自由曾因為羈押、收容等原因而被限制之人，其刑事補償請求權獲得更公平合理的保障；草案將於近日函送行政院會銜，提請立法院審議。