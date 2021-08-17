國民黨前青年團總團長田方倫下午邀集有意參選黨代表的青年，在黨主席領表登記截止後，到黨中央舉行「主席給問嗎？」記者會，要求黨中央應在1個月後，舉辦主席辯論會，回應青年在意的參政權益、12月18日公投的戰略等議題。

國民黨主席領表登記在今天下午4點截止，回鍋參選的前新北市長朱立倫、爭取連任的現任主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中等人完成登記，確定是4人對戰。

國民黨前青年團長田方倫下午4點邀集有意參選新北市汐止等區黨代表甯惟軒、新竹市黨代表戴志穎、台北市文山區黨代表吳承翰，到黨中央舉行「主席給問嗎」記者會。

田方倫與有意參選黨代表的青年主張，黨主席候選人應就議員席次，是否能落實新人N＋1、35歲以下加權等制度，以確保青年參政權益；迎戰12月18日公投投票，新任主席的戰略為何；另外，國民黨應在接下來20年有何作為，讓台灣更具備國家競爭力。

田方倫說，希望黨中央能在9月17日舉辦主席辯論會，4位主席候選人能正面回答青年提問。