衛福部長陳時中16日宣布，聯亞生技EUA（緊急使用授權）未過關，波及其集團旗下聯亞藥股價，引發劇烈震盪。台北市議員王鴻薇直批，陳時中是變成股票操盤手了嗎？16日中午還在廣播節目中替國產疫苗辯護，2個小時後卻態度大轉變，根本是把投資人當白痴。

王鴻薇今(17日)在臉書上表示，「陳時中變股市操盤手嗎？兩小時內態度大轉變，把投資人當白痴？」並指陳時中昨日中午上廣播節目，除了吹捧蔡政府的防疫政策外，也不忘為國產疫苗辯護，當主持人提及「聯亞」疫苗的進度時，陳時中還說，「聯亞的生產力非常好，反應槽很大，生產量能很高」，一副聯亞很成功，隨時可以量產的態度，結果2小時後，就在記者會上宣布「很遺憾聯亞未通過EUA審查」，10分鐘內，聯亞藥股價殺到接近腰斬。

王鴻薇質疑陳時中，難道他不知道自己的發言，會對市場有重大影響嗎？身為指揮官，根本就不該在結果公布前有任何表態，稱讚或是批評都不應該，更何況是兩小時前還在誇讚，一轉眼馬上變成不通過。

王鴻薇還指出，有媒體披露，聯亞藥的大股東早在6月就開始出脫持股，賺得飽飽，最慘的還是一般的散戶老百姓，被當成白痴在耍。

網友們也在王鴻薇的臉書上留言回應，「哎呀 終於有人發現了，中午1點還稱讚聯亞，2點就爆炸囉」、「陳走鍾最會胡說八道了」、「怪的是還真的有人相信他的話」。