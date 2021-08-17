國防部參謀本部副參謀總長王興禮中將傳在11日結束公務行程返國後，「超量」攜帶7條香菸被查獲，引發社會議論。國民黨考紀會在其官方網頁直批：「扯！惡習難改？」，暗指是前年總統府特勤人員私菸案重演。

國防部參謀本部副參謀總長王興禮中將，遭爆本月11日出國進行公務行程返台時，因攜帶超量7條香菸，遭到海關攔檢發現，引起國防部與社會議論。

據了解，王興禮的這項公務行程，是他在擔任陸軍副司令時就已排好的公務行程，並在本月2日與相關隨行人員從桃園機場搭機出境。但在出境時，王興禮在免稅店購買免稅香菸後，交代當天陪同前往的辦公室參謀帶回辦公室。

但當參謀手提免稅品，離開管制區時，遭海關人員攔查，但當時參謀又未帶護照，因此這7條香菸被視為違法。媒體立即爆料指稱，王興禮中將在本月11日結束國外公務行程返國時，因攜帶7條香菸超量而遭到海關沒收，有帶頭違規的嫌疑。

國民黨考紀會即在官網直批：又是「超買」⋯⋯？扯！惡習難改？，讓人聯想到前年國安特勤利用蔡英文總統出訪團購私菸案，嚴重損害國家形象及國際聲譽。