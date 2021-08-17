彰化市第二停車場興建營運暨移轉案日前通過彰化縣政府第2階段綜合評審，拍板由友聯國際公司取得綜合商場BOT經營權，友聯國際公司係中友百貨相關企業，未來中友百貨也將參與經營，這也是中友百貨首度跨出台中市展店，招商與興建工程順利的話，預計2024年可望落成營運。

彰化市第二停車場位於彰化市的黃金地段，周邊有大埔商圈、彰基、秀傳等大型醫院及成功休憩公園、兒童遊樂場，生活機能充足。原有的第二停車場為平面式停車場，由彰化縣政府委託彰化市公所興辦BOT開發案，上網公開招標，由友聯國際提出申請，並經甄審會通過成為最優申請人。

友聯國際公司係中友百貨相關企業，未來中友百貨也將參與經營，這也是中友百貨首度跨出台中市展店，興建期約3年，基地面積2150坪，如招商與興建工程順利的話，預計2024年可望落成營運，屆時可帶動周遭商圈發展，紓解周遭商圈停車位不足的問題，並創造10米淨深的市民廣場，提供市民休憩散步、逛街購物看電影等休閒娛樂。

中友百貨總經理劉嘉誠表示：「中友百貨明年即將滿30周年，在地深耕經營，擅長會員經營行銷，會員高達80萬人，其中有一定比例來自彰化，深具消費潛力。劉嘉誠坦承，看好彰化消費商機，經過審慎評估後決定到彰化市展店。」

他也透露：中友彰化店未來將提供百貨商場、美食餐廳、電影院、展演中心等服務項目，同時也會興建智能立體停車場，將採用最先進的車牌辨識系統、多元支付、APP付款、5G技術等多項便利科技，除了服務彰化地區顧客外，也增加在地工作機會。