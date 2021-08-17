澳洲央行周二（17日）發布8月會議紀錄表示，如果全國抗疫封鎖將導致經濟復甦明顯受阻，澳洲央行將準備採取政策行動，這意味該央行可能延後減債計畫或甚至進行寬鬆。受此消息影響，澳元應聲跌到一個月低點。

外界認為，鑒於Delta變種病毒在澳洲快速擴散，迫使澳洲央行必須採取行動的機會已經大幅攀升，澳元兌美元周二曾走貶到0.7308，創下7月21日以來最低，此外10年期澳債殖利率也同步跌至1.16％，逼近7個月低點。

澳洲央行在8月3日決策會議上還一度態度樂觀，認為一旦解除防疫封鎖措施，經濟可望快速復甦。因此它當時仍堅持先前減債計畫，從9月起將每周債券購買規模從目前50億澳元減至40億澳元。

不過該會議紀錄也補充，「假若疫情進一步出現負面消息，導致經濟復甦明顯受挫，央行將準備採取因應行動。」

然而就在央行開完決策會議後，澳洲疫情大幅惡化，從雪梨、坎培拉甚至遠到2500公里外的北領地，都為了減緩病毒擴散而實施或延長封鎖行動，墨爾本甚至還祭出宵禁。

目前澳洲2500萬人口當中有三分之二都面臨封鎖禁令，零售業與服務業也已暫時關閉。

經濟學家並相繼調降經濟成長估值，這也讓澳洲央行預測今年經濟成長率可達4％的目標似乎變得不可行。澳洲西太平洋銀行首席經濟學家伊凡斯（Bill Evans）認為，受疫情衝擊，澳洲第三季經濟恐將萎縮2.6％。他還把澳州今年經濟成長估值從先前的3.2％下修到2.4％。

至於澳洲國民銀行經濟學家史崔克蘭（Tapas Strickland）則警告，鑒於封鎖導致許多人將面臨失業，他預測澳洲9月失業率將從目前的4.9％攀升到5.6％。澳洲央行原本預測到年底失業率為5％。