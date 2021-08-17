公開資料顯示，高端到明年6月30日還在做65歲以上受試者的高劑量測試；這意味著，高端的老年人臨床實驗都還沒做完，指揮中心卻已經將其納入23日的公費施打疫苗。至於為何高端要做這個臨床實驗？不具名學者指出，和上周食藥署被迫釋出的高端新冠疫苗中文說明書對照起來看，高端早知它的65歲以上受試者中和抗體效價數字較低，才補做一個高劑量實驗。專家認為，下周高端就要開打，食藥署應該把這些情況原原本本地向公眾說明。

根據醫藥品查驗中心（CDE）的「台灣藥物臨床試驗資訊網」公開資料顯示，高端正在做65歲以上受試者的高劑量測試，測試時間是今年4月1日到明年6月30日，該試驗目的寫的是「評估大致上健康或既有醫療狀況穩定的65歲以上受試者，施打高劑量MVC COV1901疫苗相較於中劑量MVC COV1901的安全性和免疫生成性」。

由於高端中文說明書指出，全部受試者接受第2劑疫苗後28天的血清中和抗體平均效價是662.31，但有3類受試者的數據較低，包括：愛滋病患者是275.53；65歲以上是484.54；患有1種以上共病症者是562.92。

數位不願具名學者指出，這也就是為何高端今年4月才補做老年人的高劑量臨床實驗，原因就是老年人受試者的二期數據，是用15mcg／0.5mL的中劑量做出的，但因為數據「不夠漂亮」，因此才用25mcg／0.5mL高劑量再試一次。當初的考量是，高劑量的效果較好，但是副作用可能較多；中劑量效果沒那麼好，但是相對比較安全。

專家指出，選擇中劑量還有另一個「難言之隱」，就是高端的產能問題一直沒有解決，中劑量的藥液用量只要高劑量的3／5，因此如果選擇中劑量，同樣多的藥液可以做比較多劑疫苗。但話又說回來，如果高劑量的效果比較好，為何食藥署允許高端用「打了6折」的中劑量打在人體呢？哪一種劑量比較好，不是第一期臨床試驗就要決定的嗎？

此外，根據CDE公開資料，高端的65歲以上高劑量測試，只收「大致上健康或既有醫療狀況穩定」。但學者質疑，如果收案時不收有病在身的人，這樣樣本代表性是否足夠？「其實不應該是這樣，這樣是研究設計不嚴謹。」