民進黨近日表示，今日的阿富汗亂局讓人想起1949年的從大陸敗退的國民黨。對此，前新北市長朱立倫直言，民進黨治國無能，喜歡牽拖國民黨不是一天兩天了，現在是「馬維拉」不夠，要拉「蔣維拉」出來救援了？他也痛批，兩岸若真開戰，難道最後要靠蘇貞昌的掃帚？

前新北市長 朱立倫。(圖/本報資料照)

朱立倫17日在臉書表示，國民黨必須正告民進黨，時間不用倒退那麼久，要類比的話有個更近的例子。台灣在2008以前，就有一個「麻煩製造者」讓國際頭痛、唾棄，那個政黨就叫做民進黨。阿富汗今天有個貪腐、逃難時飛機裝滿現金的甘尼總統，台灣也出過一個貪污世界聞名的總統，政黨也是民進黨。民進黨有空嘲諷1949的國民黨，不如先看看2008的自己。

朱立倫指出，沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣，「沒有當年的國民黨與國軍奮勇抵抗中共侵略，台灣早就被赤化」，又怎麼會有今天的民主繁榮？民進黨還說過，823砲戰是國共的戰爭，跟民進黨無關，不需要紀念。這句話前半段倒是沒講錯，因為民進黨「抗中、反中」永遠只限於用嘴巴跟鍵盤。國民黨人是用鮮血跟軀體保衛台灣、保護中華民國，他不知道今天的民進黨人，有什麼資格去批評當年在前線跟共軍作戰的國軍？

朱立倫續指，民進黨一方面耍嘴皮子「抗中保台」，另一方面在年金改革期間踐踏國軍尊嚴的事實。民進黨的立委曾說國軍貪婪無厭、退伍軍人是國家級妖孽等，太多民進黨從政人物以言詞羞辱國軍的紀錄。民進黨口口聲聲「抗中保台」，卻不斷摧毀本應給予國軍的光榮感，兩岸若真開戰，難道最後要靠蘇貞昌的掃帚？

最後，朱立倫強調，他當然不希望台灣成為阿富汗，但是這要靠台灣的自立自強，自己的和平要自己守護，不是依靠其他任何人。