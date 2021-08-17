衛生局長朱家祥對誤植地址的店家致歉。（王志偉花蓮傳真）

新北市一群親友8月初到花蓮旅遊，結果10人有一半確診，花蓮縣衛生局匡列41名接觸者做PCR檢驗，今天篩檢出爐，全數都是陰性，暫解除危機。不過，衛生局公布疫調足跡，指出有確診者到過美崙市場購物，但住址卻寫錯，導致被誤植的熱炒店業績狂掉。衛生局長朱家祥坦承疏失，願意致歉，強調未來公布確診者足跡會要求更加精確。

花蓮縣府公布，新北10人親友團曾在2日住在新城鄉的民宿，足跡有黃昏市場、東大門夜市等多個「觀光客行程」熱門景點與小吃店，縣府隨即展開疫調並匡列41名接觸時間較長的接觸者，今天說明結果全數PCR篩檢都是陰性。

但花蓮縣衛生局公布的確診者足跡，其中兩人2日曾到「花蓮市化道路5-3號」美崙市場購物，但衛生局誤植為「化道路5之3號」是一間熱炒店，導致生意慘跌。

「整個傻眼」，李姓老闆抱怨衛生局，因為他從中興路搬到化道路後，因疫情，6月27日歇業至8月7日，期間沒有開門營業，「怎麼可能2日會有確診者足跡？」，今天親朋好友都來關心「你的店有確診」？害他一直解釋，直呼「沒開店躺著也中槍，有夠衰啊」。

衛生局長朱家祥說，當天確實有確診者到美崙市場，但是門牌符號弄錯，造成店家損失他願意致歉，未來公布確診者足跡會要求更加精確。他強調確診者從未去過該熱炒店，民眾可以放心用餐。

今天持續針對足跡與公共區域等場所進行大清消，也請民眾注意自身健康，若有任何呼吸道及不舒服等症狀，請立即就醫，足跡重疊者請至衛生所快篩。