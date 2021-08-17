39歲顧姓女子到高市1家銀行說要匯款新台幣3100元到指定的海外帳戶，行員驚覺有異，通報警方到場，原是該女在社群網路看到自己的明星偶像募集愛心，善念一動就到銀行匯款，要跟偶像一起幫助非洲孤兒，幸好警方識破詐騙詭計，才讓顧女沒有遭到詐騙。

顧女16日到七賢一路上的1家銀行要匯款到海外帳戶，轄區新興分局中正三路派出所接到行員通報，顧女恐遭到詐騙，警方探詢下得知，她是看到自稱是香港某藝人粉絲頁，張貼訊息募集愛心捐款幫助非洲孤兒。

粉絲頁的管理者傳了訊息說，這項愛心計畫是跟國外女明星一起合作，顧女收到海外捐款帳號，相當有愛心的她就到銀行要匯台幣3100元。顧女給警方看他們的網路對話，對方以簡體字回答，警當場致電給這名男子，男子便以推託之詞要求顧女勿向警方透露太多細節。

警方向顧女勸說，做慈善是好事，若對方是真的要捐款給非洲孤兒，怎麼會怕警察詢問，顧女立即打消匯款念頭，並說自己差點遭騙，幸好警方與行員及時勸阻，自己以後也會多加留意。

新興分局長戴台捷表示，詐騙集團常會假冒名人或利用假網頁等方式進行網路募資，呼籲市民朋友若要捐款做愛心，請選擇信任的機構或平台，切勿相信網路上不明來源的訊息，在做匯款動作前也要多方查證。