中華大學的AI＋體驗中心舉辦微軟AI國際證照培訓營，提供全校師生免費參與微軟專業講師講授課程及輔導，並可在校內符合微軟行動考場規格的場域考證，短短不到半年內，共計432名師生考取國際AI證照，整體平均獲證率高達94.32％。

中華大學與微軟公司合作推動國際AI專業證照，今年已辦理6場次，各場次的報名非常踴躍，校方未來將持續辦理更多AI專業證照培訓，協助學生於畢業前具備AI及Azure雲端服務實作能力，並取得至少1張AI國際證照，以具數位轉型需求之各產業爭取工作機會與任職。

AI＋體驗中心攜手微軟等國際大廠共同舉辦華大AI DNA職場超能力系列研習課程，累計19場超過500人次參加，其中微軟講師親自教授學生AI技術與使用Azure服務平台，課堂中提供學生實作帳號直接於課堂跟著講師進行實戰，課程結束後除了讓學生接觸世界大廠的最新AI技術及服務外，也建構學生對AI領域有實務應用與開發能力，期能輔導學生與產業接軌，將教育產業實務相結合。

中華大學2019年即已有超過83.5％的高級主管及91.1％的職員參加過6小時以上的AI課程研習營，使全校教職員生皆已具備有AI DNA。2021年更是率先由校長領軍參與微軟AI證照培訓營，考取微軟國際證照，奠定中華大學AI應用能力。