家樂福南港店特別針對社區型態，提供熟化加熱即食新服務。（家樂福提供）

家樂福南港店也導入「影響力概念店」店中店，力推台灣在地文化傳承及對環境及社會友善的商品。（吳奕萱攝）

家樂福南港店今（17日）舉辦開幕記者會。（吳奕萱攝）

家樂福在相距1年之後，再次回歸南港區，離舊址約500公尺（台北市南港路二段146號B1）特別為社區化經營趨勢，打造全齡新型態量販店，於明（18日）正式開幕。

全齡新型態家樂福南港店，設於社區大樓下經營，1樓為三軍幼兒園，對面正是南港話題性奢華新建案，並鄰近高鐵站、台北流行音樂中心，看好未來人流聚集發展。家樂福表示，南港店雖是迷你型量販規格，但整體賣場營業面積達2000坪，提供3萬多支商品，包含生鮮、雜貨食品、家電、五金、運動、清潔、保養等專區。

家樂福南港店也特別針對社區型態，提供「熟化加熱即食」新服務，減少顧客買肉品或海產，回到家還要耗時費工的料理，現場可直接現煎熟化，成為南港店新賣點之一，不開伙也能輕鬆搞定一餐。

另一方面，看準台灣已進入高齡社會，尤其南港區的長者占比處於高齡狀態，周邊長者居住多為獨居狀況，家樂福新南港店在回歸後，也打造成適合長者的購物賣場，設置如成人奶粉、紙尿褲、個人清潔與養生保健食品，針對65歲以上南港區居民，在3公里內也有配送到家服務，照護長者們的購物需求。