今日國產署標售北市多戶都更宅「南方莊園」，結果共吸引139封投標，投標狀況相當熱絡，由於大樓產品條件佳，兩千坪基地的新社區大樓、近捷運、近公園，加上產品屬於標準品，總價在1800~3600萬元之間，第一次推出熱銷後，今日標售再創佳績，「南方莊園」標脫率超過9成，總共標脫逾10億元的住宅，由此不難發現疫情受控後，市場回溫速度相當快速。

此次標售推出兩案，包括大坪數的中正區「正隆天第」，與人氣最高的文山區「南方莊園」，結果共吸引高達139封投標單，不難看出此次投標的市場熱度，其中投標單都集中在「南方莊園」，該社區38戶就標脫了36戶，平均溢價7%，還有一戶吸引11封投標單搶標。

「南方莊園」國產署共有71戶可以對外標售，今年上半年一度對外釋出36戶，共標出35戶，差點創造單次標售百分百標脫的紀錄，此次標售則有共38戶一次釋出，仍舊吸引大量民眾進場投標。

南方莊園標售的38戶，總價的底價在1817萬元至3616萬元之間，換算單坪價格約在60萬元至72萬元左右，不管是總價或者單價都相當有吸引力，從標售的結果來看，台北市想要購置總價兩三千萬元新成屋的民眾，數量仍相當多。