由於莫德納疫苗交貨一再延宕，南韓政府原訂購疫苗交貨僅不到10%，面對疫苗不足的龐大壓力，南韓政府派代表團前往總部催貨，南韓政府談判團17日公布和莫德納磋商結果，莫德納允諾將爭取擴大8、9月對韓國疫苗供應量，並提前交付9月疫苗。

南韓政府向莫德納訂購4千萬劑的疫苗，預估年底前分批交貨，然莫德納由於實驗室問題，導致7月供貨延遲至8月，且莫德納通知南韓政府，8月原先預定的850萬劑到貨量，也有一半會延遲。

疫苗供貨延遲的情況下，南韓疫苗到貨量僅6%，故而打亂該國接種計畫，南韓13日派4位官員直搗莫德納麻州總部抗議，而莫德納也向南韓致歉，美國政府更加碼贈送40萬劑嬌生疫苗給南韓。

《韓聯社》報導，南韓保健福祉部副部長姜都泰在記者會上公布磋商內容，莫德納先是交貨延遲為南韓政府、人民表達歉意，並解釋疫苗的供應瓶頸，主要是因為實驗室問題所引起但現階段已經解決。

此外，莫德納還向韓國承諾，將極力履行與韓國政府原先商定的供貨量，此外還將盡最大的努力提早交付9月的貨，但確切的供應數量和日期將於本周公布。