雲林縣水林鄉重劃區農路因年久失修遇雨即淹，農委會農田水利署副署長林國華17日到場會勘，將補助雲林縣政府1500餘萬元改善農路，還給農民1條安全回家的道路，工程將由縣府地政處執行。

農委會本批次補助水林鄉的農路改善工程，包含數個重劃區，改善總長度將近4000公尺，總經費1583萬5500元，17日由水林鄉長許山埜、雲林縣議員蔡岳儒等人陪同林國華現勘。

林國華表示，原本大溝村這2段農路只是要加封路面（鋪設瀝青混凝土），經費約500餘萬元，17日舉行開工說明會，經在地鄉親反映建議，依盧碧颱風淹水情況，將辦理變更設計，把道路再加高30至40公分。大溝大排北側的農路也會一併改善，改善長度約1500公尺，預計年底前完工。

開工說明會經眾人充分表達意見，居民同意大溝大排兩側農路施作工程，且南側農路須加高與北側路面同高，避免淹水無法通行。