新北警為擴大防制大型車輛事故發生，自110年8月9日至22日展開為期14天全市同步實施「大型車大執法」，本次「大型車大執法」針對砂石車、大貨車等大車易違規時段及路段加強攔檢，截至8月15日止，計取締超載74件、超速47件、闖紅燈84件、爭道行駛78件、行車紀錄器不符規定17件、視野輔助系統不符規定4件，及其他各項違規共計1894件，較109年同期增加50.05％。

新北市交通大隊統計，8月9日到15日計7日大執法期間，發生41起大型車交通事故，與109年同期比較，交通事故減少32.7％，新北警分析本次大執法效果顯著，已逐漸獲得用路人的重視，並有效降低大型車交通事故，本周已查獲4件視野輔助系統不符規定，希望透過科技設備輔助，減少大型車輛行車視線死角，有效減少大型車轉彎時發生的交通事故。

台64線因台北港端出口施工，車輛提前從八里匝道下平面道路，自6月底封閉往台61路段後，7月14日發生1起大型車追撞死亡車禍，為防制事故，除增設預告號誌、警告牌面外，新北警更加強台64線大型車稽查及移動式測速取締，截至7月底計取締超載58件、超速195件、未依規定變換車道14件等重大違規，執法後事故下降5成且未再發生重大事故，有效改善大型車行車秩序。

新北交通大隊表示，這次大執法行動，是希望藉由強力執法手段，提升駕駛人守法的觀念，以維護道路交通安全，「執法只是手段，安全才是目的」，新北警表示為期14天的「大型車大執法」專案工作結束後，會持續將大型車取締工作列入重點規劃勤務，以強化駕駛人守法觀念，降低大型車事故發生，確保自身及他人安全。