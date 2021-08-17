現代社會許多人覺得女人身材纖細才好看，不過運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，女人長點肉會更有福相，如果擁有圓臉、小腹，腿部和臀部又有肉，代表此人注定福氣滿滿，這輩子非常好命，能過著幸福、順遂的日子。

▍1.圓臉好人緣

從面相學來看，最有福氣的臉型是圓臉，特別是臉型圓中帶方、方中帶圓的，有這種臉型的女性通常為人氣度大，不會對小事斤斤計較，她們性格簡單，沒有心機，為人處世坦率真誠，所以這類女性通常人緣很好，貴人運旺盛，同時她們持家有方，具備賢妻良母的風範。

▍2.小腹微凸聚財

在相學上認為，腹部微微突起不需要刻意去減肥，因為腹部代表聚寶盆，小腹略微突起，說明這個人具備一定的財力，可以掌握錢財，財運自然就好。但要注意，小腹上的肉緊實為佳，若是實實在在的贅肉的話，就不符合這個狀況了。

▍3.腿肉能生財

細腿固然令人賞心悅目，但其實腿上有肉的女人往往福氣好，她們心態樂觀，處事隨和，感情道路上無風無雨，婚後幸福甜蜜。但是要注意，如果是因肥胖身形而導致的腿粗，建議還是要適度運動和控制飲食，否則不僅是運勢的問題，自身健康也會受到影響。

▍4.臀部主權勢

臀部是身體的財位，臀部緊實有肉，是公認有福氣的象徵，這類女性一般都身體健康，為人聰明勤奮，在生活中能獨立自主，是易得貴子的命格。她們在職場上也很順遂，不會大起大落，甚至還能扶搖直上。

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